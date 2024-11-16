大ヒット作品『【推しの子】』が堂々完結した。原作者の赤坂アカ氏は現在36歳。もはや若手作家ではなく、かといってベテランと呼ぶにはまだ少し早い30代半ば。過酷な週刊連載の中で、『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』『【推しの子】』と2つの人気作を完走してきた赤坂氏の仕事術とは。そして、40歳までの目標を聞いた。（全３回の3回目） 【画像】捏造して、誇張して、都合の悪い部分はきれいに隠す