SNSを通じて殺人や性犯罪といった重要犯罪などに遭った小学生数奈良県で2004年、小学1年の有山楓さん＝当時（7）＝が誘拐、殺害された事件は17日で発生から20年。事件は性犯罪受刑者の出所者情報提供制度や、服役中の再犯防止プログラムが生まれる契機となった。しかし子どもへの性犯罪は後を絶たず、20年前にはなかった交流サイト（SNS）に絡む被害も増加。対策は道半ばだ。事件では小林薫元死刑囚＝13年執行、当時（44）＝が