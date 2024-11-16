次期政権の大統領報道官に選出されたリビット氏（左）と広報部長に選出されたチャン氏/Getty Images/APフロリダ州ウェストパームビーチ（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は１５日、大統領選で陣営の広報・報道担当責任者を務めた２人を政権の広報部長と大統領報道官に選出した。陣営の広報担当責任者だったスティーブン・チャン氏がホワイトハウスの広報部長に、陣営の報道官だったカロリン・リービット氏が大統領報道官にそれぞれ抜