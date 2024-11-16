◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節磐田３―４横浜ＦＭ（１６日・ヤマハ）延期分の１試合が行われ、横浜ＦＭは磐田に４―３で勝利し、９位に浮上した。＊＊＊横浜ＦＭは開始５分であっさりと失点し、暗雲が立ちこめたが、前半ＡＴにＦＷアンデルソンロペスが決めて同点に追いつき、１―１で後半へ。後半は攻撃が爆発し、２分にＦＷ西村拓真のゴールで勝ち越すと、同１９分、２６分にアンデルソンロペスが加点。終盤に磐