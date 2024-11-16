９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の公式ＳＮＳが１６日に更新され、メンバー・ミイヒのイメチェン姿が公開された。この日、インスタグラムに「くろがみいひ」とつづり、黒髪にイメチェンした姿をアップ。制服風衣装にハーフアップヘアで、スヌーピーのぬいぐるみを持つショットを掲載し、ハッシュタグで「＃黒髪」「＃お久しぶり」「＃スヌーピー」「＃かわいいでしょ」と記した。この投稿には「可愛（かわい）すぎる！