１１月１６日の京都１０Ｒ・近江特別（３歳上２勝クラス、ダート１９００メートル＝１６頭立て）で渡辺竜也騎手（２４）＝笠松・笹野博司厩舎＝がメイプルタピット（牡３歳、美浦・南田美知雄厩舎、父ラニ）で制し、ＪＲＡ通算８戦目で初勝利をマークした。「すべては、池添さんに朝ご飯をおごってもらったおかげです」と感謝した。勝ち時計は１分５８秒９（良）。行き脚がつかず道中は中団後方から。徐々にポジションを上げ