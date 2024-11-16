きょう（16日）午前、岡山市南区の市道交差点で車と原付バイクが衝突し、原付バイクの女性が意識不明の重体です。 【写真を見る】軽乗用車と原付バイクが出合い頭に衝突原付バイクを運転していた女性が重体【岡山】 きょう（16日）午前10時25分ごろ、岡山市南区東畦の市道交差点で軽乗用車と原付バイクが出会い頭に衝突しました。 この事故で原付バイクを運転していた近くに住む女性（68）が胸などを強く打ち、病院に運ばれま