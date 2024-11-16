北京ではこのほどあいにくの雨模様となったが、雨の日ならではの風情ある秋景色が広がった。北京首都賓館（キャピタルホテル）のA館とB館の間にある庭には、樹齢100年以上のイチョウの木が2本あり、どちらも黄金色に染まって見頃を迎え、雨の中、多くの市民や観光客が写真を撮影しに来ていた。ネット上で新たな人気スポットとなった秋景色の「所有者」である首都賓館は、それを見に来る人を大歓迎している。北京日報が伝えた。首都