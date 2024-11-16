■コメント欄にもライブ会場でファン撮影の佐久間の“のぼり”写真が続々 【写真】佐久間大介が自分の『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』“のぼり”と記念撮影 Snow Man佐久間大介が、個人X（旧Twitter）にて、Snow Manが現在回っているツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』の会場情報を発信した。 佐久間は、 「今年のSnow ManのLIVE会場の外には、ノボリもありますよ～」 とコメントし、自分の顔がプリントさ