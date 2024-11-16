新人王の最有力候補であるポール・スキーンズ投手（パイレーツ）が15日（日本時間16日）、MLB専門局の番組に出演。同じくルーキーとして大活躍した今永昇太投手と交わした会話の内容を明かし、話題となっている。 ■アドバイスを受けてノーヒッター スキーンズと今永は、米ネバダ州ラスベガスで14日（同15日）に行われたメジャーの表彰式典「オールMLBアワー