開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 24/12/26 25/01/30 ティーガイア 2,473円 - 24/11/15 25/01/08 リニューアブル・ジャパン 1,250円上場廃止予定 24/11/15 24/12/26 マクロミル 1,150円上場廃止予定 24/11/15 24/12/26 ＵＵＵＭ 53