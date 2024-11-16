人気ミステリー系ユーチューバーのNaokimanShow(ナオキマンショー)が16日、自身のインスタグラムを更新。共和党のドナルド・トランプ次期米大統領（78）の邸宅を訪問したことを報告した。米国出身のナオキマンは「なんと！！！！！！！」と書き出し、「素敵なご縁で…….フロリダのトランプ大統領のマーアラーゴーのお家に遊びに行かせていただきました〜！！」と、米フロリダ州パームビーチにあるトランプ氏の別荘を訪問した