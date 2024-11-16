＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】19歳力士の鍛え抜かれた“彫刻ボディ”（接写）鍛え抜かれた肉体美とその類稀なる存在感を放つ姿に相撲ファンがうっとり……注目の19歳力士が館内に登場すると、コメント欄には「すっごい筋肉」「彫刻みたいな体やん」など驚きの声が寄せられた。その力士の名は“ネリー（本名：山田ネリー）”の呼び名で親しまれている三段目三十八枚目・雷道（雷）。埼玉