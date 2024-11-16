女優の広末涼子（44）が16日、インスタグラムで自身の七五三の写真を公開した。芳根京子、松坂桃李と「無事に結婚することが出来て幸せでした」広末は来月、約25年ぶりとなるライブ「Best Day Ever」を東京・丸の内のCOTTON CLUBで開催する。インスタでは「『Best Day Ever』成功を祈願してきました」と報告。「努力はする！けど、神頼みもする」と青空に映える境内の写真などをアップした。「七五三の晴れ姿の子どもたちと、その