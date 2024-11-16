大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）第6週のGAME1が16日（土）に行われ、CNAアリーナ★あきたにてAstemoリヴァーレ茨城とデンソーエアリービーズが対戦した。 現在5勝3敗で5位のAstemoと、9勝1敗で堂々の首位に立つデンソーの対戦。開催地であるCNA★アリーナあきたの秋田県はAstemoの野中瑠衣にとってホーム。地元の声援を力に変えるAstemoがデンソーに挑