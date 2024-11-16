タイソンが19年ぶり公式戦で敗戦、「Netflix」独占配信の大注目ボクシング元世界ヘビー級王者の58歳マイク・タイソンは15日（日本時間16日）、米テキサス州・アーリントンで27歳のお騒がせYouTuberジェイク・ポール（ともに米国）とのヘビー級8回戦（2分×8回）に臨み、0-3で大差判定負けした。エキシビションを除き、19年ぶりの公式戦。米動画配信大手の「Netflix」が独占配信を行うなど異例の注目を集めたが、試合内容には不満