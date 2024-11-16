音楽プロデューサーのシェル・タルミーさんが死去した。87歳だった。ザ・フーやキンクス、デヴィッド・ボウイなどの作品で知られた同氏は13日、ロサンゼルスにある自宅で息を引き取ったという。 【写真】まさに妖艶若かりし日のデヴィッド・ボウイ スカイ・ニュースによれば、ソングライターでアーキビストのアレック・パラオは、シェル・タルミーさんが先週末に患った「