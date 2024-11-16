◇明治安田J1リーグ第29節横浜―磐田（2024年11月16日ヤマハスタジアム）横浜F・マリノスのFWアンデルソン・ロペス（31）が16日、磐田戦でハットトリックを達成した。前半5分に同点弾を挙げると、後半19、26分にも得点。昨季22得点を超える今季23得点で、得点ランキングも単独首位に浮上した。まずは0―1の前半5分だ。ペナルティーエリア手前からDF永戸が狭いスペースを突いたパスに反応。左足でゴール右へ流し込んだ。2