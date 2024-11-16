前中日の彦野利勝氏（60）が、高橋慶彦氏（67）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。相手チームの選手も同情してきた中日での“扱い”を明かした。強肩の外野手として中日で965試合に出場。星野仙一監督の下でもプレーした。彦野氏は星野氏から直接“厳しい”指導を受けたことがないという。「僕の担当は島野さんだっので…」と、星野政権で名参謀だった島野育夫コーチが“厳しめ”の指導役だったと明かした。ある年