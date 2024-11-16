貨物列車の脱線事故で、線路を調べる調査官ら＝16日午後3時9分、北海道森町北海道森町のJR函館線を走行していたJR貨物の貨物列車が脱線した事故で、運輸安全委員会は16日、調査官2人を派遣し、現地調査を開始した。JR北海道は函館線の森―長万部間で少なくとも18日まで運転を見合わせ、札幌と函館を結ぶ特急「北斗」など1日計35本の運休を決めた。17、18の両日は函館―長万部間で代行バスを運行し、1日約7千人に影響する見通し。