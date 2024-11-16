来春就職予定、「後継の学生見つける」千葉商科大学（千葉県市川市）の学生が、同大正門前で長く親しまれてきた町中華店の経営を引き継ぎ、１日に新装オープンさせた。大学内で食堂を経営した経験を生かし、事業の基盤を固めて後輩に引き継ぐ考えだ。（大和太郎）千葉商科大正門前にある町中華「萬来軒（ばんらいけん）」は、６７年間営業を続け、多くの学生や地域の人に愛されてきた。しかし、２代目店主の藤ノ木政勝さん（６