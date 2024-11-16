柳楽優弥主演のＴＢＳドラマ「ライオンの隠れ家」第６話が１５日に放送された。小森洸人（柳楽優弥）の家にライオン（佐藤大空）がやってきた理由が判明。異母姉愛生（尾野真千子）が夫橘祥吾（向井理）のＤＶから逃れるため、謎の男Ｘ（岡山天音）の協力を得て偽装死を計画。しかし祥吾が見破ってライオンの写真を公開し、小森家にライオンが託されていることを疑いはじめ…。終盤には洸人が、ライオンを見た目をがらりと変