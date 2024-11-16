浅草発・西武新宿行きで、東武鉄道・秩父鉄道・西武鉄道の3社を接続しながら走る臨時列車が走ります。羽生と秩父で接続乗り換え東武鉄道・秩父鉄道・西武鉄道の3社の路線を統一列車名「北武蔵51号」でぐるりと巡る日帰りツアー「3社団臨接続運行 臨時急行『北武蔵51号』浅草発〈羽生･秩父経由〉西武新宿行」が開催されます。秩父鉄道EL＋12系客車（画像：加藤篤史氏、日本旅行）。企画は日本旅行メディアトラベルセンターです