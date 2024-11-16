◆第１０３回全国高校サッカー選手権福島県大会決勝尚志１―０学法石川（１６日・仙台大サッカーフィールド郡山）尚志が学法石川を１―０で下し、４年連続１５度目の高校選手権（１２月２８日開幕、国立など）出場を決めた。０―０の後半１４分、ＭＦ大内完介（３年）が左足ボレーを決め先制。粘る学法石川の攻撃を振り切り、そのまま逃げ切った。仲村浩二監督は「勝たなきゃいけないプレッシャーの中で勝てて、ホッとしてい