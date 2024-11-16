嵐の相葉雅紀（４１）が１６日、都内で行われたアニメ映画「ＰＵＩＰＵＩモルカーザ・ムービーＭＯＬＭＡＸ」（まんきゅう監督、２９日公開）の完成披露試写会に出席した。アニメ映画の声優に初挑戦した相葉は「新しい挑戦をさせて頂ける喜びと、大きな覚悟がいると思ったんですけど、お話を頂けたことがうれしかったので。全力でやらせて頂きました」。企業のＣＥＯ役を務めたが、「モルカーの世界に関われて光栄です