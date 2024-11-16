７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が１６日、都内で行われたドキュメンタリー映画第２弾「ＢＥ：ｔｈｅＯＮＥ―ＭＥＡＮＴＴＯＢＥ―」公開記念舞台あいさつにオ・ユンドン監督と出席した。デビューからわずか２年４か月で実現した３月の東京ドーム公演のライブパフォーマンスの他、バックステージなどの様子が映し出された作品。ＲＹＯＫＩは「７人の大きい通過点を映画として、ひとつの証拠として残