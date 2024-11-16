将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑む第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１５日から大阪府茨木市の複合施設「おにクル」で行われ、１６日午後３時４５分、佐々木八段が９７手で勝ち、シリーズ２勝２敗のタイとなった。本局は第１局に続き、序盤で角を交換する「角換わり」の戦いとなった。先手の佐