捜査関係者によりますと、16日午後2時50分ごろ、東京・町田市上小山田町の住宅で、80代の女性が粘着テープなどで口と鼻をふさがれた状態で見つかったということです。女性は意識不明の重体ということです。女性のそばには遺書のようなものが見つかっていて、室内が荒らされた形跡などはないということです。また、女性がみずから粘着テープを顔に巻きつけた形跡も確認できているということです。警視庁はいきさつを詳しく調べてい