将棋の第37期竜王戦七番勝負第4局が11月15・16の両日、大阪府茨木市の「おにクル」で行われ、藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖、22）が挑戦者の佐々木勇気八段（30）に97手で敗れた。この結果、シリーズ成績は両者2勝2敗のタイに。絶対王者の藤井竜王、勢いに乗る挑戦者、タイトルに近づくのはどちらか。注目の第5局は11月27・28日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指される。【映像】藤井竜王VS佐々木八段 竜