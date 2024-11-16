今年のノーベル平和賞に選ばれた日本被団協＝「日本原水爆被害者団体協議会」がノーベル平和賞の授賞式に出席するために開始したクラウドファンディングが、わずか1日あまりで目標金額に到達しました。このクラウドファンディングは、授賞式へ出席する代表団31人の現地への渡航費や宿泊費などを捻出するため、15日午前0時に始まったものです。被団協によりますと、目標金額を1000万円としていましたが、開始からわずか1日あまりで