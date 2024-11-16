女優の宮崎美子（65）が16日、NHK「土スタ『おむすび』特集in福岡」（土曜午後1時50分）に出演。撮影現場の様子を明かした。宮崎は放送中のNHK連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜午前8時）で、橋本環奈（25）演じるヒロイン米田結の祖母役で演じている。これまでの放送を振り返り「人間何があっても生きていくためにはおなかが空くし、食べなきゃいけない。食べて『前を向こうよ』という意味で、おむすびってあったかいんだなと