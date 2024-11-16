男子第77回、女子第36回全九州高校駅伝（西日本新聞社など後援）が16日、宮崎県西都市の宮崎県高体連駅伝コースであった。今年の全国高校駅伝（12月22日、京都）から、都道府県代表に加え、5年に1回の記念大会で設けられる地区代表が男女ともに設定された。九州は北九州（福岡、佐賀、長崎、大分）と南九州（熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）のトップが地区代表となる。北九州代表は男子は7位の福岡第一、女子は8位の自由ケ丘（福