北海道・江別市で男子大学生集団暴行をうけて死亡した事件で、警察は２０２４年１１月１６日、男子大学生の交際相手だった八木原亜麻容疑者（２０）と川村葉音容疑者（２０）を強盗・詐欺詐欺未遂・窃盗の疑いで再逮捕しました。 八木原容疑者らは先月２５日深夜から２６日未明までの間、江別市内の公園で、千歳市大学生・長谷知哉さん（２０）に対し、「金払え」などと言い、顔面などを足で蹴るなどの暴行・脅迫を加え、