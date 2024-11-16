タレントの北斗晶が15日に自身のアメブロを更新。大きな鍋で作るのが大変だった料理を公開した。【映像】北斗晶の義娘、長女・寿々ちゃんの顔出しショット公開この日、北斗は「今日の我が家の方はどんよりと曇り空で、少し肌寒くて風邪ひきそうです」と述べつつ「昨日の夕食にねクリームシチューを作りました」と食卓に並べられた料理の写真を公開し「焦げてる餃子に目がいっちゃうけどね」とコメント。「我が家はクリームシチ