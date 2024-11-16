Netflix「極悪女王」のモデルで、女子プロレスラーのダンプ松本（64）が16日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。新人時代に練習を回避するために先輩の食べ物に利尿剤を入れていたと告白した。「早く会場に着いちゃうと練習をしないといけないんですよ。トイレ休憩に何回も行ったりすると、（練習が）遅くじゃないですか」と切り出した。「3時半以下に（会場に）着くと練習