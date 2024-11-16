◆第２９回東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１６日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）来春のクラシックを見据える２歳戦屈指の出世レースは９頭立てで行われ、北村友一騎手が手綱を執った１番人気のクロワデュノール（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇。初戦で東京・芝１８００メートルの新馬戦史上、最速となる１分４６秒７をマークした大器がデビュー２連勝を飾った。北村友騎手は昨年のサー