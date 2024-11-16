◆プロボクシング▽ヘビー級２分×８回戦〇ジェイク・ポール（判定）マイク・タイソン●（１１月１５日＝日本時間１６日、米テキサス州アーリントンＡＴ＆Ｔスタジアム）プロボクシングの元世界３団体ヘビー級統一王者マイク・タイソン（米国）が１５日（日本時間１６日）、登録者数約２０８０万人のユーチューバーでプロボクサーのジェイク・ポール（米国）とヘビー級のノンタイトル８回戦（１ラウンド２分）で対戦。