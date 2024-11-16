人気アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の山田涼介が、１６日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」にゲスト出演。趣味を明かし、レギュラーの俳優・満島真之介と、お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹を驚かせた。番組では、山田が幼稚園から中学生まで住んでいた神奈川・秦野市を３人でドライブ。山田の思い出の地や地元の店を訪れた。市内の日本庭園と抹茶が楽しめる店で抹茶と和菓子