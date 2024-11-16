関東では週明け以降、急に真冬並みの寒さとなりそうです。数日の間で体感が大きく変化するため、体調管理に注意が必要です。一方、冷え込みによって紅葉の見頃エリアは広がりそうです。天気は短い周期で変化この先は、高気圧と低気圧が日本付近を短い周期で通過し、天気が数日の周期で変化する見込みです。明日17日(日)は朝晩に雨の降る所があるものの、日中は各地で晴れ間があり、まずまずのお出かけ日和となりそうです。その後は