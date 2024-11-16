ジャン＝エリック・パケ駐日ＥＵ大使秋田県庁・１５日 ＥＵ（ヨーロッパ連合）の駐日大使が初めて秋田を訪れ、洋上風力発電をはじめとするエネルギー分野での取り組みの連携強化を確認しました。 ＥＵのジャン＝エリック・パケ駐日大使は県内の洋上風力発電などの視察を目的に初めて秋田を訪れ、１５日県庁で猿田副知事と意見交換をしました。 パケ大使は「今後の洋上風力の課題解決に向け人材開発や地域と