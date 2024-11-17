【女子ゴルフ・大王製紙エリエール・レディースオープン】第３日（１６日、愛媛・エリエールＧＣ松山、６５７５ヤード＝パー７１、賞金総額１億円、優勝１８００万円）単独首位で出た山下美夢有が７バーディー、ノーボギーでこの日ベストスコアタイの６４をマークし、通算１９アンダーに伸ばしてトップを守った。鈴木愛と政田夢乃が４打差の２位。今季の年間女王に決まった竹田麗央は６６で回り、１３アンダーの５位につけた。