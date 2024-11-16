APEC首脳会議の初日討議に出席した石破首相（右奥から2人目）＝15日、ペルー・リマ（代表撮影・共同）【リマ共同】南米ペルーの首都リマで15日（日本時間16日）始まったアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議と関連会合では、石破茂首相をはじめとした多くの首脳が自由貿易の推進を訴えた。関税引き上げを主張するトランプ次期米大統領への警戒感が強いためだ。2日目の討議を経て首脳宣言をまとめ、多国間通商体制の堅持へ結