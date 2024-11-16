16日午後1時前、広島市佐伯区の五日市南小学校で、「グラウンドでお祭りをしている最中にコンロまたは炭火が爆発した」と消防に通報がありました。消防によると、小学生など子どもを含む9人がけがをしたということです。警察と消防が詳しい原因を調べています。