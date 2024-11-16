サッカーの全国高校選手権の東京Ａブロック決勝が１６日、駒沢陸上競技場で行われ、選手権６度の優勝を誇る帝京が、国学院久我山を２―１で下し、１５年ぶり３５度目の出場を決めた。前半１８分に先制を許したが、前半３４分に背番号１０番のエースＦＷ森田晃が同点ゴールを決めると、試合終了間際の後半３９分に、エリア内で倒されて獲得したＰＫを、途中出場のＭＦ土屋裕豊が決めて勝ち越し。５分のアディショナルタイムに国