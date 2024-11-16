JRA中京競馬場は、11月30日(土)から「第4回中京競馬」を開催。 JRA中京競馬場「第4回中京競馬」  JRA中京競馬場は、11月30日(土)から「第4回中京競馬」を開催します。第4回中京競馬では、チャンピオンズカップ(GI)をはじめとする熱いレースが開催されるだけでなく、JRA年間プロモーションキャラクターの見上愛さんがゲストで来場されるほか、クリスマスならぬクリス馬スシーズンにぴったりの楽しいイベントが盛りだ