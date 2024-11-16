せっかくの晴れ舞台に暗雲が垂れ込めている。石破首相は15日（日本時間）、APEC首脳会議に出席するため、ペルーに到着。16日にはバイデン米大統領や中国の習近平国家主席との初会談に臨む。ブラジルで開かれるG20首脳会議に出席した後、21日に帰国する予定だ。【写真】元おニャン子生稲晃子氏が石破内閣の外務政務官に…米ロ中相手に務まるの？「不勉強」理由に取材拒否の過去今回の外遊は石破外交の試金石。石破首相は帰りが