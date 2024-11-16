降雪量の多い地域に在住の方で車を運転する機会が多い人にとって、スパイクタイヤやチェーンは必須だと思います。ですが、そこまで雪を気にしなくて良い地域に住んでいる人は、持っていない人も多いのでは。しかしながら積雪が少ない大都市ほど道路の除雪機能が弱いことが多く、予想外の大雪による立ち往生で、交通麻痺を起こしてしまう危険性があります。そんな突然の大雪などで活躍してくれるのがタイヤチェーン「モビルシュシュ