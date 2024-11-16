塾複眼経済塾は、複眼経済塾への入塾に関心を持つ方を対象に、投資分析手法のノウハウの一端を塾長・渡部清二が解説する無料セミナーを、2024年12月7日(土)に東京国際フォーラムで開催します。 塾複眼経済塾「門外不出のノウハウの一端を無料セミナー」  「究極の『会社四季報』『日経新聞』分析講義」主催： 複眼経済塾日時： 2024年12月7日(土)13:00〜14:30(受付開始12:30)会場： 東京国際フォ