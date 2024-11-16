女優の橋本環奈（25）が16日、NHK「土スタ『おむすび』特集ｉｎ福岡」（土曜後1・50）に出演。自身がヒロインを務める同局の連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。この日は、NHK福岡放送局から橋本と祖母・佳代役の宮崎美子が生放送で出演。橋本が演じる米田結の父・聖人役を務めている俳優の北村有起哉との共演について、自身は「私はやっぱり有起哉さんと同じシーンが多くて