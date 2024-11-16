若手裁判官の主な出向先金融庁に出向中の裁判官がインサイダー取引をしたとして証券取引等監視委員会から強制調査を受けた問題では、出向直後から不正に手を染めた疑いが浮上しており、現場の裁判官の間に動揺が広がっている。多くの裁判官が経験し、「有意義」「効果的」だとされる出向制度。どのように運用されているのか―。裁判官の出向自体は以前からあったが、大幅に拡大されたのはこの20年ほど。最高裁によると、2001年